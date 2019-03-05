بعد تستر موظفين عنه.. العثور على مخزن به أوراق تخص «الأحوال المدنية» ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 مارس 2019, 11:25 صباحا
مخزن تابع لمصلحة الأحوال المدنية، في منطقة بودزيرة. (مصلحة الأحوال المدنية)

عثرت مباحث الأحوال المدنية فرع بنغازي مساء الإثنين على مخزن تابع لمصلحة الأحوال المدنية، في منطقة بودزيرة.

وقال مدير مصلحة الأحوال المدنية بنغازي، المقدم أسامة الدرسي، إنه بعد ورود معلومات عن مخزن يتردد عليه بعض موظفي المصلحة دون علمنا به، تم التوجه للمخزن الذي يقع في منطقة بودزيرة وجدناه ممتلئًا بأثاث وقرطاسيات تابعه للمصلحة، بحسب بيان صادر عن مكتب الإعلام في بنغازي.

وأكد مدير الفرع أنه ستتم إحالة كل متورط في التستر والعبث بالمخزن للتحقيق، مضيفًا أن هذه الأوراق تخص الدولة الليبية وعمل المصلحة اليومي، مشيرًا إلى أن إدارة الفرع في أشد الحاجة إليه لتقديم الخدمات للمواطن.

مخزن تابع لمصلحة الأحوال المدنية، في منطقة بودزيرة. (مصلحة الأحوال المدنية)
مخزن تابع لمصلحة الأحوال المدنية، في منطقة بودزيرة. (مصلحة الأحوال المدنية)
مخزن تابع لمصلحة الأحوال المدنية، في منطقة بودزيرة. (مصلحة الأحوال المدنية)
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