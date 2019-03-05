حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء (5 مارس 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود أغلب مناطق ليبيا طقس معتدل ومستقر.

رأس جدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة مع احتمال ظهور شبورة مائية على ساحل مصراتة.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (18–23) مْ وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده:-

طقس مغيم جزئيًا إلى قليل السحب مع احتمال ظهور شبورة مائية فى الصباح الباكر على أغلب المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى خفيفة السرعة تتحول يوم الغد الى جنوبية غربية.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (17–21)مْ ولا تتجاوز 14 على المناطق الجبلية وتسجل ارتفاعًا يوم الغد.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:

طقس مشمس، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية وتكون متغيرة الاتجاه أحيانًا سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (20-26)مْ.

الكفرة - السرير- تازربو:

طقس مشمس، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (21- 23)مْ.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم على مدن ومناطق ليبيا