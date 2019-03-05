توقيع اتفاقية مشروع بناء كلية الدراسات العليا بجامعة بنغازي

توقيع اتفاقية لبناء كلية الدراسات الإسلامية بجامعة بنغازي. (صورة من المركز الإعلامي)

أعلن المركز الإعلامي بجامعة بنغازي، التوقيع على اتفاقية لبناء كلية الدراسات العليا.

وقال المركز الإعلامي للجامعة في بيان صادر عنه، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، إن شركة «أحب» للأعمال الخيرية ستقوم بتمويل المشروع الذي ستنفذه شركة برقة للمقاولات والاستثمار.

من جانبها، قالت الدكتورة جازية أشعيتير عضوة هيئة التدريس بكلية القانون وعضو مجلس إدارة جمعية الدعم لجامعة بنغازي، «إن هذه الاتفاقية تعد تغييرًا كبيرًا في ثقافة الدعم وانفتاحًا لمؤسسات الدولة على الخارج من الناحيتن العلمية والثقافية وكذلك التطوع».

وأشارت إلى أن منظمات المجتمع المدني تعمل بهذه الكيفية، موضحة أن رجال الأعمال يقومون بدعم المؤسسات للرقي والنهوض بالجامعة علميًّا وعمليًّا، وبث روح ثقافة الدعم للبناء من كافة الاتجاهات.

وأضافت أشعيتير أن «الدعم والتبرع قد يسبب أعمالاً غير محمودة إذا كانت في أيدٍ غير أمينة وغير طامحة للرقي بالإنسان والمؤسسة، ونعلم أنه حدثت تجربة التبرع من قبل ولم تكن في مسارها الصحيح».

وأوضحت أن «التبرع دون تحكم ورؤية قد يؤثر في المجتمع والثقافة المحمودة الطامحة للبناء (..) نحن بحاجة إلى مثل اتفاقات كهذه، فالدولة لديها ميزانية والتعثر ليس في صالح الإعمار، والأفضل الاتجاه إلى مثل هذه الاتفاقات المميزة وغير المسبوقة».