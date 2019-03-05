«البريقة» و«زلاف ليبيا» تجتمعان للبدء في ترتيبات مصفاة الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 مارس 2019, 08:30 صباحا
اجتماع مسؤولي شركتي البريقة لتسويق النفط وزلاف ليبيا. (صورة من البريقة)

أكد رئيس لجنة إدارة شركة «البريقة» لتسويق النفط عماد سالم بن كورة، ورئيس لجنة الإدارة بشركة «زلاف ليبيا»، خليفة رجب عبد الصادق، أهمية التنسيق المسبق بين الطرفين بشأن إنشاء مصفاة الجنوب.

جاء ذلك خلال اجتماع، عُـقد مساء الاثنين، لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، بحضور بعض أعضاء اللجنتين وبعض المسؤولين بالشركتين، حيث تم خلال هذا الاجتماع تأكيد أهمية التنسيق المسبق بين الطرفين للبدء في تنفيذ المشروع بشكل صحيح وعملي؛ ليحقق النتائج المرجوة من تنفيذه، بحسب بيان صادر عن شركة البريقة لتسويق النفط.

وناقش الاجتماع، القدرة الإنتاجية للمصفاة واحتياجات المنطقة من المحروقات وسبل تسويقها مستقبلاً، واتفق الجانبان على عقد اجتماعات دورية؛ لمناقشة تطورات مراحل التنفيذ من خلال صلاحيات واختصاصات كل طرف.

يأتي المشروع لتوفير السلع الإستراتيجية لكافة مناطق ليبيا خصوصًا مناطق الجنوب.

وكانت شركة البريقة، أكدت مساء أمس وصول قافلة جديدة محملة بنحو 1.278 مليون لتر من بنزين السيارات ونحو 257 ألف لتر من وقود الديزل، إلى الجنوب الليبي.

وناشدت الشركة المواطنين في مختلف المناطق وخصوصًا الجنوب، الإبلاغ عن أي مخالفات تُـرصد عن طريق التواصل مع الصفحة الرسمية لشركة البريقة على موقع الـ«فيسبوك».

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