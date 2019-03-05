العثور على مخزن أوراق تخص مصلحة الأحوال المدنية في بنغازي

مباحث الأحوال المدنية فرع بنغازي تعثر على مخزن يحتوي على أوراق تخص عمل المصلحة

عثرت مباحث الأحوال المدنية فرع بنغازي، مساء الاثنين، على مخزن يحتوي على أوراق تخص عمل المصلحة تستر موظفون عليه في السابق.

وقال مدير مصلحة الأحوال المدنية بنغازي مقدم أسامة الدرسي، وفق صفحة المصلحة على «فيسبوك»، إنه «بعد ورود معلومات عن مخزن يتردد عليه بعض موظفي المصلحة دون علمنا به، تم التوجه للمخزن الذي يقع في منطقة بودزيرة، ووجدناه ممتلئ بإثاث وقرطاسيات تابعة للمصلحة».

وأكد الدرسي أنه «ستتم إحالة كل متورط في التستر والعبث بالمخزن للتحقيق»، مضيفًا أن «هذه الأوارق تخص الدولة الليبية وعمل المصلحة اليومي»، وأنّ «إدارة الفرع في أشد الحاجة إليه لتقديم الخدمات للمواطن».

مباحث الأحوال المدنية فرع بنغازي تعثر على مخزن يحتوي على أوراق تخص عمل المصلحة

مباحث الأحوال المدنية فرع بنغازي تعثر على مخزن يحتوي على أوراق تخص عمل المصلحة

مباحث الأحوال المدنية فرع بنغازي تعثر على مخزن يحتوي على أوراق تخص عمل المصلحة

مباحث الأحوال المدنية فرع بنغازي تعثر على مخزن يحتوي على أوراق تخص عمل المصلحة