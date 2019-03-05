مؤسسة النفط تطالب بإلغاء الحظر الجوي عن حقولها الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 مارس 2019, 01:38 صباحا
المؤسسة الوطنية للنفط. (أرشيفية: الإنترنت)

طالبت المؤسسة الوطنية للنفط، الإثنين، بضرورة «إلغاء الحظر الجوي عن حقولها الجنوبيّة»، وذلك في سياق إعلانها رفع القوة القاهرة عن حل الشرارة النفطي، بعد التأكّد من خروج المجموعة المسلّحة المسؤولة عن إغلاقه منذ ديسمبر الماضي.

وشددت المؤسسة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، على «أهمية النقل الجوي والإمدادات الجوية في حقل الشرارة، خصوصًا في حالات الإخلاء الطبي».

«عمليات القوات الجوية» تحظر استخدام مطارات ومهابط الجنوب بدون تصريح

ويقع حقل الشرارة في منطقة أوباري التي تبعد حوالى 900 كلم جنوب طرابلس، وهو أحد أكبر الحقول النفطية في ليبيا، وينتج 315 ألف برميل يوميًا من أصل أكثر من مليون برميل هو إنتاج البلاد الإجمالي، وفق المؤسسة.

وأشارت مؤسسة النفط إلى أنّ خسائر إغلاق حقل الشرارة خلال الفترة الماضية قدرت بـ1.8 مليار دولار، بواقع فقدان حوالي 20 ألف برميل يوميًا، لكنّها لفتت إلى أنه «يتم استئناف عمليات الإنتاج والتصدير في غضون الساعات القليلة المقبلة، مع إمكانية استعادة مستويات الإنتاج العادية خلال الأيام المقبلة».

وأضافت أنها وضعت خططًا لتعويض الخسائر المتكبّدة في الإنتاج جراء أعمال النهب والتخريب خلال إغلاق الحقل البالغة طاقته 315 ألف برميل يوميًا والواقع في عمق صحراء الجنوب الليبي.

مؤسسة النفط: عودة الأمن بحقل الشرارة وتدابير أمنية إضافية لحماية الموظفين

وفي 10 فبراير الماضي أعلنت غرفة عمليات القوات الجوية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، عن حظر «الهبوط والإقلاع من وإلى مطارات ومهابط المنطقة الجنوبية إلا بعد موافقة غرفة عمليات القوات الجوية».

وذكرت الغرفة وقتها «أي طائرة في هذا المجال بدون تصريح سيتم إجبارها على الهبوط»، محذرا من أنه «عند عدم امتثالها للأوامر ستعامل كهدف معادٍ».

وكانت حكومة الوفاق الوطني هددت باتخاذ إجراءات ضد القيادة العامة، على خلفية استهداف القوات الجوية طائرة مدنية كانت في طريق إقلاعها من مهبط حقل الفيل جنوب البلاد إلى طرابلس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«هيا نقرأ» حملة لنشر ثقافة المعرفة والوعي في بنغازي
ليبيا
من معسكرات التأهيل إلى المصانع.. مسلمون في الصين يجبرون على العمل مقابل أجور ...
دولى
«الليبية للحديد والصلب» ترفع أسعار منتجاتها بنسبة 20%
ليبيا
ليبيا مدعوة لتغذية قاعدة بيانات للمقاتلين الإرهابيين
ليبيا
تقرير: طائرات تجسس أميركية تنطلق من بلدة تونسية لملاحقة الفارين من ليبيا
ليبيا
كاركاتير حليم - عندك دستور؟!
كاريكاتير
كاركاتير خيري - رالي المصالح في ليبيا
كاريكاتير
ليلة الأبطال: الزناد يسقط خصمه الكوبي بالقاضية في الجولة الرابعة
رياضة محلية
تحالف القوى الوطنية يطالب البعثة الأممية بإطلاع كـل الليبيين على «اتفاق أبوظبي»
ليبيا
لنقي يؤيد فرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية وتأجيل الانتخابات الرئاسية
ليبيا
حكم عربي يدير المباراة المصيرية بين ليبيا وجنوب أفريقيا
رياضة محلية
البنك الدولي: مليار شخص يعيشون من دون كهرباء
اقتصاد
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تطوير «صامت» للطائرة الخارقة للصوت