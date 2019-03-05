توزيع مواد تنظيف على مدارس بني وليد

مراقبة التعليم في بني وليد توزع مواد تنظيف على المدارس التابعة لها

وزّعت وحدة شؤون المخازن بمراقبة التعليم في بني وليد، الاثنين، سلات مواد تنظيف على عدد من المدارس التابعة لها في إطار دعم العملية التعليمية بالمدينة.

وأشار مدير مكتب الإعلام والتواصل بمراقبة التعليم بني وليد، عمر صالح لـ«بوابة الوسط» إن سلات مواد التنظيف وزعت على عدد من المدارس الواقعة في نطاق المدينة البالغ عددها 70 مدرسة للتعليم الأساسي والثانوي، و6 مدارس رياض للأطفال.

توزيع قرطاسية وأدوات مكتبية متكاملة على عدد من المدارس في بني وليد

وأضاف صالح أن سلات مواد التنظيف التي جرى توزيعها على المدارس احتوت على تسعة أصناف من مواد النظافة التي تحتاجها المؤسسات التعليمية؛ من أجل المحافظة على صحة الطلبة والمعلمين.

ووزعت مراقبة التعليم بني وليد الثلاثاء الماضي قرطاسية وأدوات مكتبية متكاملة على المدارس التابعة لها، تمثلت في ورق سحب عادي وملون وحبر للطابعات وخطاط سبورة وملفات مكتبية وأقلام حبر، بالتزامن مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018/2019.

مراقبة التعليم في بني وليد توزع مواد تنظيف على المدارس التابعة لها

مراقبة التعليم في بني وليد توزع مواد تنظيف على المدارس التابعة لها