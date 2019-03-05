«بلدى سرت» يفشل في عقد اجتماعه لعدم اكتمال النصاب القانوني

رئيس المجلس البلدي سرت واثنين من الأعضاء خلال اجتماع لم يكتمل الإثنين 5 مارس

فشل المجلس البلدي سرت في عقد اجتماعه الرسمي الأول لسنة 2019، اليوم الإثنين، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، رغم دعوة أعضاء المجلس للاجتماع.

وقال مصدر بالمجلس البلدي لـ«بوابة الوسط» إن الاجتماع يلزمه حضور أربعة أعضاء لتحقيق النصاب القانوني، والبدء بإجراءات عقد الاجتماع، بينما حضر عضوين فقط بالإضافة لرئيس المجلس، وذلك من واقع ستة أعضاء.

للمرة الثالثة..بلدى سرت يفشل في عقد اجتماعه لعدم اكتمال النصاب القانونى

حضر الاجتماع كل من رئيس المجلس مختار خليفة فرج، وعضوي المجلس غيت أوحيدة وصالح على عيادة، بالإضافة إلى أمين سر المجلس، وبذلك يفشل عقد اجتماع للمجلس منذ آخر اجتماع في نوفمبر 2018.