أربعة قتلى و383 مصابًا ضحايا المشاجرات في بنغازي خلال فبراير

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الثلاثاء 05 مارس 2019, 12:30 صباحا
مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث يعلن إحصائية ضحايا المشاجرات في بنغازي خلال شهر فبراير الماضي

أفادت مصادر طبية بمقتل أربعة أشخاص وإصابة 383 آخرين، جرّاء مشاجرات بالأعيرة النارية والأسلحة البيضاء، وقعت بمناطق متفرقة في مدينة بنغازي، خلال شهر فبراير الماضي.

وقالت المصادر لـ«بوابة الوسط»، الإثنين، إن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث تسلّم جثامين كل من «إسماعيل علي عبدالسلام، وصلاح مصطفى علي جبريل، وإبراهيم يوسف سالم، وخليل محمد عاشور»، بالإضافة إلى 383 جريحًا إصاباتهم متفاوتة بين «البسيطة» و«المتوسطة» و«الحرجة».

وأوضحت أن «غالبية مصابي المشاجرات بين فئات الشباب»، وسط الفئات العمرية التي تتراوح بين (20 و30 عامًا).

ثلاثة قتلى و321 مصابًا ضحايا المشاجرات في بنغازي خلال سبتبمر

واستقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي «4016 حالة من ضحايا المشاجرات والسطو المسلح والاعتداءات المنزلية خلال العام 2018، مقابل 4017 حالة خلال العام 2017، و3039 حالة خلال العام 2016، و1635 حالة خلال العام 2015».

وتعاني بنغازي كغيرها من المدن الليبية فوضى انتشار السلاح، الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح.

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