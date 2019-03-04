افتتاح مكتب للهيئة الطبية الدولية في بني وليد لمتابعة أوضاع النازحين

وفد من الهيئة الطبية الدولية الخاصة بمتابعة شؤون النازحين يزور بني وليد

أعلن المجلس البلدي بني وليد، الإثنين، عن الاتفاق مع الهيئة الطبية الدولية الخاصة بمتابعة شؤون النازحين، يقضي بافتتاح مكتب للهيئة بالمدينة، وتوفير فريق طبي مختص لمدة يومين كل الأسبوع لتقديم الرعاية الصحية للنازحين المتواجدين ببلدية بني وليد.

جاء ذلك على هامش زيارة لوفد من الهيئة الطبية الدولية إلى بني وليد للوقوف على أبرز الصعاب التي تواجه ملف النازحين المتواجدين داخل البلدية.

وقال مدير المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي بني وليد، عبدالمنعم الساعدي لـ«بوابة الوسط»، إن عضو المجلس البلدي محمد أمبارك وبعض موظفي قطاع الصحة في البلدية رافقوا الوفد أثناء الزيارة.

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وأوضح الساعدي أن الوفد قام بزيارة إلى مخيم نازحي تاورغاء ومخيم نازحي مدينة أوباري؛ لمعاينة مكان إقامة الناحين، ومعرفة أبرز احتياجاتهم.

وأضاف أن وفد الهيئة الطبية الدولية تجوّل داخل المركز الصحي المدينة لتقييم الخدمات المقدمة، وإمكانية توفير أطباء زائرين وبعض المستلزمات الطبية له.

وفد من الهيئة الطبية الدولية الخاصة بمتابعة شؤون النازحين يزور بني وليد

وفد من الهيئة الطبية الدولية الخاصة بمتابعة شؤون النازحين يزور بني وليد