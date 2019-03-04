تراجع الدولار واليورو وارتفاع الإسترليني في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 مارس 2019, 10:25 مساء
العملات الأجنبية الرئيسية تشهد تباينًا أمام العملة المحلية في السوق الرسمية

تراجع سعر صرف الدولار واليورو وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدينار، اليوم الإثنين في السوق الرسمية، مقارنة بأسعار أمس الأحد، حسب مصرف ليبيا المركزي.

وسجلت العملة الأميركية تراجعًا بنسبة 0.03% أمام العملة المحلية، حيث بلغ سعر الدولار 3862 دينارًا اليوم، مقارنة 1.3867 دينار أمس الأحد، كما هبطت العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) بنسبة 0.03% أمام العملة المحلية، حيث سجل اليورو 1.5755 دينارًا اليوم، مقابل 1.5760 دينار خلال الفترة نفسها.

فيما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2% أمام العملة المحلية، مسجلاً 1.8346 دينار اليوم، مقابل 1.8307 دينار أمس الأحد. أما الين الياباني فاستقر عند 1.2400 دينار اليوم، لكنّ اليوان الصيني ارتفع إلى 0.2070 دينار، مقابل 0.2068 أمس.

الدولار يعاود الصعود في السوق الموازية

وأمام بعض العملات الخليجية المرتبطة بالعملة الأميركية، ارتفع سعر صرف الدينار أمام الريال السعودي الذي تراجع إلى 0.3696 دينار مقابل 0.3697 ديار أمس، كما صعد أمام الدرهم الإماراتي الذي هبط إلى 0.3774 دينار مقارنة بـ0.3775 دينار.

تأتي هذه الأسعار قبل إضافة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 183% على بعض المسحوبات التي حددها المجلس الرئاسي العام الماضي وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

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