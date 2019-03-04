«الجلاء»: وفاة 11 شخصًا وإصابة 387 آخرين جراء حوادث مرورية خلال فبراير

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الإثنين 04 مارس 2019, 09:59 مساء

أعلن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي، تسجيل 11 حالة وفاة و387 جريحًا، بينهم أطفال ونساء، جراء حوادث مرورية شهدتها الطرق الرئيسية (الساحلية والصحراوية) شرق البلاد خلال شهر فبراير الماضي.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى، فاديا البرغثي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين، إن حالات الوفاة والإصابات التي تسلمها المستشفى أغلبها من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عامًا، مشيرة إلى أن من بينهم 180 حالة إيواء.

وحصلت «بوابة الوسط» على أسماء الوفيات، وهم: «1- ماجدة رشاد محمد (مصرية الجنسية) 2- يوسف محمد حسين (17 عامًا) 3- عزيزة أسعد عبدالمنعم (13 عامًا) 4- ميلود اجويلي عقاب (65 عامًا) 5- منير مصطفى عمر (7 أعوام) 6- حكمة محمد منصور (42 عامًا) 7- محمد عبدالقادر محمد (46 عامًا) 8- الطيف عبدالحفيظ الزوي (31 عامًا) 9- عيسى فرج محمد صنع الله (26 عامًا) 10- أحمد رابح المغربي (19 عامًا) 11- عبدالرحمن اكريم عبدالله (19 عامًا)».

ويتعرض عدد كبير من المسافرين لحوادث مرورية بالطرق الصحراوية والطريق الساحلي بسبب الرمال الزاحفة، وعشرات الإبل الطليقة التي ترعى على الطرق الرابطة بين مدينة أجدابيا ومناطق الأربعين والبريقة وبشر والعقلية غربًا، بالإضافة إلى تدهور الطرق الرئيسة والسرعة الزائدة لبعض سائقي السيارات.

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