1.8 مليار دولار خسائر إغلاق حقل الشرارة منذ ديسمبر.. واستئناف الإنتاج خلال ساعات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 مارس 2019, 09:39 مساء
حقل الشرارة (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أنّ خسائر إغلاق حقل الشرارة النفطي خلال الفترة الماضية قدرت بـ1.8 مليار دولار، بواقع فقدان حوالي 20 ألف برميل يوميًا.

وكانت مؤسسة النفط أعلنت في السابق رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي، وذلك بعد التأكّد من خروج المجموعة المسلّحة المسؤولة عن إغلاقه منذ ديسمبر الماضي.

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‎وأشارت المؤسسة إلى أنه «يتم استئناف عمليات الإنتاج والتصدير في غضون الساعات القليلة المقبلة، مع إمكانية استعادة مستويات الإنتاج العادية خلال الأيام المقبلة».

وأضافت أن المؤسسة وضعت خططًا لتعويض الخسائر المتكبّدة في الإنتاج جراء أعمال النهب والتخريب خلال إغلاق الحقل البالغة طاقته 315 ألف برميل يوميًا والواقع في عمق صحراء الجنوب الليبي.

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