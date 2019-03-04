البعثة الأممية ترحب برفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة

شعار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقرار المؤسسة الوطنية للنفط برفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة والعودة الفورية للإنتاج.

ودعت البعثة في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى «تحصين المنشآت الوطنية، وتأمين بيئة آمنة للعاملين فيها لما فيه خير للشعب الليبي وحماية لمصدر قوته».

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وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي، وذلك بعد التأكد من خروج المجموعة المسلحة المسؤولة عن إغلاقه.

وأشارت المؤسسة إلى أن ‎ «شركة (أكاكوس) المشغلة للحقل تلقّت تأكيدًا خطيًّا من قبل العميد الريفي كنّه أحمد علي، آمر وحدة حماية الأصول النفطية، يفيد بإبعاد كل الأفراد الصادر في حقّهم أمر بالقبض من قبل النائب العام من الحقل»، لافتًا إلى أنّه «لن يسمح لهم بالعودة إلى الحقل أبدًا».