مؤسسة النفط: عودة الأمن بحقل الشرارة وتدابير أمنية إضافية لحماية الموظفين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 مارس 2019, 09:18 مساء
حقل الشرارة النفطي. (الإنترنت)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي، وذلك بعد التأكد من خروج المجموعة المسلحة المسؤولة عن إغلاقه.

وأشارت المؤسسة في بيان عبر موقعها الإلكتروني إلى أنّ «شركة (أكاكوس) المشغلة للحقل تلقّت تأكيدًا خطيًّا من قبل العميد الريفي كنّه أحمد علي، آمر وحدة حماية الأصول النفطية، مفاده أنه قد تمّ إبعاد كل الأفراد الصادر في حقّهم أمر بالقبض من قبل النائب العام من الحقل»، لافتًا إلى أنّه «لن يسمح لهم بالعودة إلى الحقل أبدًا».

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وأضافت أنه جرى «اتخاذ تدابير أمنية إضافية لحماية الموظفين في الحقل، مع الحرص على تأمين المنطقة المحيطة بالحقل وإنشاء (مناطق خضراء) آمنة».

‎من جابنه قال رئيس مؤسسة النفط، المهندس مصطفى صنع الله: «لقد تلقت المؤسسة تأكيدًا يفيد بإعادة استتباب الأمن في الحقل»، لافتًا إلى أنّ فريق التفتيش الخاص بالمؤسسة تحقق من عودة الاستتاب الأمني.

وتابع صنع الله: «أصبح من الممكن للعاملين مزاولة عملهم، وإن دلت هذه الحوادث المكلفة على شيء فهي تدل على ضرورة إبقاء مؤسسة النفط مستقلة وضمان عدم تعرضها لأي ابتزازات أو غارات مسلحة».

وأضاف: «لا يمكن السماح مجددًا لأي مجموعة مسلحة بتهديد موظفي المؤسسة واستخدام البلاد كوسيلة للابتزاز. كما يجب توفير بيئة عمل آمنة لضمان استمرار تدفّق النفط، بما يصب في مصلحة كافة الشعب الليبي».

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