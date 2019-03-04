خمسة جرحى مدنيين جراء الرماية العشوائية في بنغازي خلال فبراير

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الإثنين 04 مارس 2019, 08:48 مساء

أعلنت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فاديا البرغثي، أن المستشفى استقبل خمسة جرحى مدنيين أصيبوا جراء إطلاق الأعيرة النارية العشوائية في مناطق متفرقة من مدينة بنغازي خلال شهر فبراير الماضي.

وقالت البرغثي في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الاثنين، إن المستشفى لم يتسلم أية وفيات خلال شهر فبراير، لكنه استقبل كلًا من: هبة خليفة بركة (22 عامًا)، والزبير محمد الساحلي (28 عامًا)، وفرج مفتاح فرج الجحاوي (17 عامًا)، ومنتصر منصور المبروك (7 أعوام)، وعبدالسلام فرج العريبي (30 عامًا)، أصيبوا بأعيرة نارية في مناطق متفرقة في بنغازي..

وأوضحت البرغثي، أن المصابين حالتهم الصحية مستقرة وتلقوا الخدمات الصحية والرعاية اللازمة.

وتعاني مدينة بنغازي كغيرها من المدن الليبية من فوضى انتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«هيا نقرأ» حملة لنشر ثقافة المعرفة والوعي في بنغازي
ليبيا
من معسكرات التأهيل إلى المصانع.. مسلمون في الصين يجبرون على العمل مقابل أجور ...
دولى
«الليبية للحديد والصلب» ترفع أسعار منتجاتها بنسبة 20%
ليبيا
ليبيا مدعوة لتغذية قاعدة بيانات للمقاتلين الإرهابيين
ليبيا
تقرير: طائرات تجسس أميركية تنطلق من بلدة تونسية لملاحقة الفارين من ليبيا
ليبيا
كاركاتير حليم - عندك دستور؟!
كاريكاتير
كاركاتير خيري - رالي المصالح في ليبيا
كاريكاتير
ليلة الأبطال: الزناد يسقط خصمه الكوبي بالقاضية في الجولة الرابعة
رياضة محلية
تحالف القوى الوطنية يطالب البعثة الأممية بإطلاع كـل الليبيين على «اتفاق أبوظبي»
ليبيا
لنقي يؤيد فرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية وتأجيل الانتخابات الرئاسية
ليبيا
حكم عربي يدير المباراة المصيرية بين ليبيا وجنوب أفريقيا
رياضة محلية
البنك الدولي: مليار شخص يعيشون من دون كهرباء
اقتصاد
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تطوير «صامت» للطائرة الخارقة للصوت