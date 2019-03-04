المشري يبحث مع أمير قطر الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 مارس 2019, 08:19 مساء
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري يلتقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري والوفد المرافق له، اليوم الإثنين، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يجريها الوفد لدولة قطر.

وأشار بيان نشره مكتب الإعلام للمجلس الأعلى للدولة، إلى أنّ «اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والمستجدات السياسية على الساحة العربية والدولية».

المشري يلتقي وزير الخارجية القطري في الدوحة

وأكد الطرفان، وفق البيان، «ضرورة التمسك بالاتفاق السياسي كمرجعية للخروج من الأزمة الليبية»، وذلك في إطار الجهود الدولية والإقليمية للوصول إلى تفاهمات سياسية.

وتواجه الأزمة السياسية في ليبيا عراقيل، في أعقاب تعطل خطة المبعوث الأممي غسان سلامة الهادفة لعقد الملتقى الوطني الجامع ومن ثمّ إجراء انتخابات وإقرار دستور دائم للبلاد.

رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري يلتقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري يلتقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
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