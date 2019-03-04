السراج يجتمع بـآمري ثلاث مناطق عسكرية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 مارس 2019, 05:01 مساء
اجتماع السراج مع الجويلي ومروان وكنه. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني (القائد الأعلى للجيش الليبي) فائز السراج اليوم الاثنين مع كل من آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي، وآمرالمنطقة العسكرية طرابلس اللواء عبد الباسط مروان، وآمر المنطقة العسكرية سبها الفريق علي كنة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إن الاجتماع «تناول آخر المستجدات على الصعيدين العسكري والأمني في المناطق العسكرية الثلاث، وعملية التنسيق وآليات العمل فيما بينها».

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك» أن «القائد الأعلى اطلع على التقارير المقدمة من آمري المناطق عن الحالة الأمنية في مناطقهم».

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