«داخلية الوفاق»: تأمين زيارة وفد البعثة الأممية إلى الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الإثنين 04 مارس 2019, 03:49 مساء
عناصر الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية خلال تأمين وفد البعثة الأممية. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، أن أعضاء من الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية رافقوا وفد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الذي زار المنطقة الجنوبية خلال اليومين الماضيين، وأجروا عمليات تأمين للبعثة.

وأوضحت الوزارة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن هذه الزيارة هي الثالثة للبعثة إلى المنطقة الجنوبية بإشراف وتأمين الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية.

وتأتي هذه الإجراءات الأمنية في حين تتواصل عمليات الجيش في الجنوب الليبي منذ يناير الماضي.

وفي ديسمبر الماضي، بدأت إجراءات لتنسيق العمل الأمني بين وزارتي الداخلية بالحكومتين المؤقتة والوفاق، بعد أن قدم وزير الداخلية بالحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف ووزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باش أغا«مبادرة لتوحيد الجهود الأمنية».

وفي هذا السياق، كانت زيارة مديرُ الإدارة العامّة، لأمن السّواحل عقيد البشير بالنور للنّقاط البحرية بمدينة درنة للوقوف على سير العمل داخلها في فبراير الماضي.

عناصر الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية خلال تأمين وفد البعثة الأممية. (وزارة الداخلية)
عناصر الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية خلال تأمين وفد البعثة الأممية. (وزارة الداخلية)
عناصر الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية خلال تأمين وفد البعثة الأممية. (وزارة الداخلية)
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