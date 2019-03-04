تركيا تقدم مشروعًا لتأسيس مدرسة في ليبيا

مدير التعاون الدولي بوزارة التعليم والسفير التركي خلال لقاء اليوم الإثنين. (الصفحة الرسمية لوزارة التعليم)

تقدم السفير التركي لدى ليبيا، سرحت أكسين، اليوم الإثنين بمشروع اتفاق إلى وزارة التعليم بحكومة الوفاق لفتح مدرسة تركية في ليبيا تدرس المنهج المعتمد لدى وزارة التعليم، بالإضافة إلى تعليم اللغة التركية.

وأوضحت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أن السفير التركي تقدم بالمشروع إلى مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة د.سلطان عبدالنبي لمراجعته ودراسته من قبل الجانب الليبي، وتوقيعه والعمل به في أقرب وقت ممكن.

وتطرق الجانبان خلال لقائهما لمتابعة ما تم الاتفاق عليه في اجتماع وزير التعليم مع السفير التركي مؤخرًا، والذي تطرق فيه لبحث آفاق التعاون المشترك بين الطرفين في مختلف الأنشطة والبرامج التعليمية.

وفي السابع والعشرين من فبراير الماضي، بحث وزير التعليم المفوض عثمان عبدالجليل، والسفير التركي بمقر ديوان الوزارة بطرابلس، عودة الشركات التركية إلى ليبيا لاستكمال مشاريع المؤسسات التعليمية المتوقفة.