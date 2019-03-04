وفد أممي يصل سبها لمناقشة احتياجات المدينة

جانب من الزيارة (البعثة الأممية)

وصل وفد من الأمم المتحدة، برئاسة نائبة الممثل الخاص ومنسقة الشوون الإنسانية ماريا ريبيريو، اليوم الإثنين، إلى مبنى البلدية في سبها، لمناقشة احتياجات المدينة.

ووفق بيان للبعثة الأممية، استمعت ريبيريو والوفد المرافق لها إلى إحاطات عن الاحتياجات الضرورية لمركز سبها الصحي، وقطاع التعليم في المدينة.

كما استمع الوفد لإحاطة عن الوضع الأمني والمعيشي ووضع البنية التحتية في المدينة، علاوة على مشكلة الهجرة الشرعية التي تعاني منها الجنوب.

كان في استقبال الوفد عميد البلدية حامد الخيالي، الذي رحب بهم، وأثنى على وقوف منظمات الأمم المتحدة إلى جانب البلدية في تقديم المساعدات والخدمات للمواطنين.

جانب من الزيارة (البعثة الأممية)

جانب من الزيارة (البعثة الأممية)

جانب من الزيارة (البعثة الأممية)