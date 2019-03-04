«بلدي أبوسليم» يبدأ أعمال مسح العشوائيات

من أعمال مسح العشوائيات في أبوسليم. (المجلس البلدي أبوسليم)

أعلن المجلس البلدي أبوسليم، اليوم الإثنين، عن بدء أعمال المسح للعشوائيات التي ظهرت في بعض المشروعات التابعة للدولة.

وأشار المجلس البلدي، في منشور صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى «حصر هذه العشوائيات من لجنة إزالة العشوائيات المشكلة من الجهات ذات الاختصاص ببلدية أبوسليم وتحديد المسارات المذكورة سلفاً لتنظيف العشوائيات الواقعة عليها»

ولفت إلى «ورود العديد من الشكاوي من المواطنين والجهات العامة التي تشغل بعض المشاريع مثل الطريق الدائري الثالث ، ومسار مشروع السكة الحديدي، و مسار خط أنابيب مياه النهر الصناعي، وكل ما هو ملك الدولة الليبية من أراضي».

ونوه إلى «استغلال هذه الأراضي من قبل ضعاف النفوس لأغراض تجارية أو غيره، وتأثيرها السلبي علي المحيط العام من قراجات للخردة بكل أنواعها».







من أعمال مسح العشوائيات في أبوسليم. (المجلس البلدي أبوسليم)

من أعمال مسح العشوائيات في أبوسليم. (المجلس البلدي أبوسليم)

من أعمال مسح العشوائيات في أبوسليم. (المجلس البلدي أبوسليم)