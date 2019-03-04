طاقم فرنسي يزور مركز بنغازي الطبي

أحد أفراد الطاقم الطبي الفرنسي في مركز بنغازي الطبي. (الصفحة الرسمية للمركز)

بدأ طاقم طبي من فرنسا متخصص في الأوعية الدموية زيارة إلى مركز بنغازي الطبي اليوم الإثنين.

ويترأس الطاقم الفرنسي استشاري جراحة الأوعية الدموية د.جروم كوم، ومعه عدد من الأطباء والتمريض المتخصصين لتقديم المساعدة، وتقديم الخدمات الصحية والعلاج للمرضى.

ونقل المكتب الإعلامي للمركز عن أخصائي الأوعية الدموية د. جمال الفيتوري قوله إن «زيارة الطاقم الفرنسي لا تعتبر الأولى، وإنما استكمال للتعاون الذي تم الاتفاق عليه منذ فترة عن طريق إدارة المركز الطبي»

ومن المقرر الكشف على عدد من الحالات الموجودة وتجهيزها للعمليات، سواء في هذه الزيارة أو في الزيارة القادمة، لتوفير بعض المعدات التي تنقص المركز.

