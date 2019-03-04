وصول شاحنات بضائع وسيارات إلى ميناء بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 مارس 2019, 12:11 مساء
سفينة نقل بضائع على رصيف ميناء بنغازي. (إدارة الميناء)

أعلنت إدارة ميناء بنغازي وصول شاحنات بضائع وسيارات إلى رصيف الميناء اليوم الإثنين.

وأشار الناطق باسم إدارة الميناء، مفتاح الشهيبي، إلى وصول سفينة نقل الحاويات «كونتا شيب»، الوكيل الملاحي شركة البحر المتوسط للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 153 حاوية بضائع.

كما رست على أرصفة الميناء سفينة نقل الحاويات «كارات»، الوكيل الملاحي شركة اتحاد ليبيا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 53 حاوية بضائع، وفق المصدر.

ونوه إلى وصول سفينة نقل السيارات «كوسكو شنقهاي»، الوكيل الملاحي شركة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 1553 سيارة قادمة من دولة كوريا.

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