«الرقابة على الأغذية» ينذر محل حلويات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 مارس 2019, 12:03 مساء

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أن لجنة تابعت له أجرت جولة على بعض محلات الحلويات والمخابز والصيدليات، ومن ضمنها محل حلويات في شارع الجمهورية أمام مسجد القدس، حيث تبين أن النظافة العامة غير جيدة.

وأوضحت اللجنة وجود دورة مياه داخل صالة عرض المبيعات «مما يعد مخالفًا للشروط الصحية/ كما لاحظت وجود حشرة (الناموس) داخل المحل، ومخزن المواد غير نظيف وعدم التزام العاملين بالزي وغطاء الرأس والقفازات»، حسب وكالة الأنباء الليبية (وال).

واتخدت الإجراءات بضرورة تنفيذ ما أوصت به اللجنة من حيث الاشتراطات المعمول بها مع إعطاء مهلة من قبل رجال الحرس البلدي؛ لتنفيذ ما أوصت به لجنة الرقابة وإلا ستتخذ الإجراءات بإغلاق المحل.

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