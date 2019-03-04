غدًا.. وزراء خارجية الجوار يبحثون في القاهرة تطورات الأزمة الليبية

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، غدًا الثلاثاء، اجتماعًا ثلاثيًّا لدول الجوار الليبي يضم مصر وتونس والجزائر؛ لدراسة تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأكد وزير الخارجية الجزائري، عبدالقادر مساهل، أن الاجتماع سيتطرق إلى تطورات الأحداث الجارية في ليبيا خلال الفترة الأخيرة، حسب وكالة الأنباء الليبية في طرابلس.

وأوضح مساهل في تصريح صحفي، للقناة الجزائرية الثالثة الناطقة باللغة الفرنسية، أن الاجتماع يأتي ضمن الجهود المتواصلة من أجل لم شمل الفرقاء الليبيين، مؤكدًا أن تحديد مستقبل البلاد يقع على عاتق الشعب الليبي.

وأشار وزير الخارجية الجزائري إلى أهمية إيجاد حلول للأزمة الليبية «بعيدًا عن التدخلات والأسلحة، بل إنه يتعين تشجيع الحوار السياسي بين أبناء الشعب الليبي». وأكد مساهل أن الحل «يتم من خلال الحوار بين الليبيين، والجميع اليوم موافق على فكرة الحوار».

وكان آخر اجتماع ثلاثي حول ليبيا، انعقد في مايو الماضي بالجزائر في إطار المشاورات بين مساهل ونظيريه التونسي والمصري خميس الجهيناوي وسامح شكري حول الوضع في ليبيا.