سلامة يطلع تونس على مساعي عقد الملتقى الوطني الليبي

المبعوث الأممي خلال مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي بالعاصمة تونس. (وال)

بحث الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، مع وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي بالعاصمة تونس الجهود التي يبذلها لإيجاد تسوية سلمية للأزمة الليبية.



وحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية التونسية، ناقش اللقاء المساعي الأخيرة للتوفيق بين الأطراف الليبية والهادفة إلى تنظيم الملتقى الوطني الليبي خلال الأسابيع المقبلة في إطار الإعداد لانتخابات حرة وديمقراطية قبل نهاية السنة الجارية تمكِّن الشعب الليبي من انتخاب ممثليه في السلطتين التشريعية والتنفيذية.



كما تطرق سلامة والجهيناوي إلى الاجتماع المقبل لوزراء خارجية كل من تونس والجزائر ومصر، الذي ستحتضنه القاهرة غدًا الثلاثاء بخصوص تطورات الوضع في ليبيا.



والأسبوع الماضي، أعلنت البعثة الأممية أنه بدعوة من المبعوث الأممي غسان سلامة، وبحضوره، عُـقد اجتماعٌ في أبو ظبي حضره رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، حيث اتفق الطرفان على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال انتخابات عامة.

وأشارت إلى اتفاق الطرفين على سبل الحفاظ على استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها.