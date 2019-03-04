«الليبية للحديد والصلب» ترفع أسعار منتجاتها بنسبة 20%

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 مارس 2019, 10:15 صباحا
مقر الشركة الليبية للحديد والصلب. (أرشيفية: بوابة الوسط)

أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب، رفع أسعار بيع منتجها من الحديد بنسبة لا تتجاوز الـ 20% .

وأوضح القسم الإعلامي بالشركة، في بيان صحفي، أن الزيادة في الأسعار جاءت بسبب فرض المجلس الرئاسي رسومًا على بيع النقد الأجنبي بنسبة 183%، حسب وكالة الأنباء الليبية في طرابلس.

ونفت الشركة ما وصفتها بـ«الشائعات والأخبار الكاذبة»، التي تتداولها بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، بأن الشركة ستخفض أسعار منتج حديد التسليح اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

وفي منتصف يناير الماضي أعلنت شركة الخطوط الليبية الأسعار الجديدة لتذاكر السفر إلى عدد من المحطات التي تعمل بها الخطوط الليبية والتي بدأ العمل بها في 20 من يناير الجاري، بعد قرار وزير المواصلات المفوض بالموافةق على أسعار تذاكر السفر الجديدة التي اقترحتها الشركة وفقًا لسعر الصرف الحالي.

وأوضحت الليبية للحديد والصلب، أن رفع الأسعار كان لضرورة قائمة، وهي الرسوم التي فُرضت على قيمة النقد الأجنبي، وهو ما رفع تكاليف الإنتاج اضطراريًّا بنسبة لم تتجاوز 20%.

وفي سبتمبر الماضي، أطلق المجلس برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تضمن فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي.

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