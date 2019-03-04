معيتيق: الاستعانة بالخبرات الفلبينية في المستشفيات القروية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 مارس 2019, 09:18 صباحا
معيتيق ومبعوث الرئيس الفلبيني. (إدارة التواصل)

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق مع مساعد وزير خارجية الفلبين المبعوث الشخصي لرئيس الجمهورية الميرسي كاتو سبلا تعزيز التعاون بين البلدين.

وأكد اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراءعمق العلاقات الليبية الفلبينية في جميع المجالات وتطويرها، لاسيما زيادة التعاون في المجال الصحي باستجلاب المهن الطبية للعمل في المراكز والمستشفيات القروية وتسهيل إجراءاتها .

حضر اللقاء القائم بأعمال سفارة بلاده في ليبيا ماردوميل سيلو.

وفي نهاية يناير الماضي، أكد القائم بالأعمال الفلبيني  خلال لقاء مع نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان أن «تحسن الظروف الأمنية، مؤخرًا يبشر بإمكانية عودة الخبرات الفلبينية للإسهام في تنمية قطاعي الخدمات والبنية التحتية».

 

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