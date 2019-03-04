تشاد تقرر إغلاق حدودها مع ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 مارس 2019, 08:31 صباحا
منطقة نائية على الحدود الليبية التشادية. (الإنترنت)

أعلنت الحكومة التشادية، أمس الأحد، إغلاق تشاد لحدودها مع ليبيا، وذلك بعد شهر من دخول رتل من المتمردين إلى أراضيها من الجنوب الليبي.

ونقلت جريدة «الشرق الأوسط» اللندنية عن  وزير الأمن التشادي محمد ابا علي صلاح، خلال زيارته شمال تشاد قوله: «لقد اتّخذنا قرار إغلاق الحدود بين تشاد وليبيا اعتباراً من الآن وحتى إشعار آخر».

وقال صلاح خلال زيارته كوري بوغودي في شمال غرب تشاد في تيبستي التي شهدت في الأشهر الأخيرة مواجهات بين عمال مناجم والجيش، إن «هذه المنطقة أصبحت ملتقى لأفراد العصابات والإرهابيين والمتمرّدين».

وكانت نجامينا أعلنت مطلع العام 2017 إغلاق كامل الحدود مع ليبيا بطول 1400 كيلومتر لتعود وتقرر بعد بضعة أشهر إعادة فتحها جزئياً. والحدود بين السودان وتشاد وليبيا والنيجر مليئة بالثغرات وتشهد عمليات تهريب على نطاق واسع.

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