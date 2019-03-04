«الهلال الأحمر» تنتشل 27 جثة من أماكن مختلفة بضواحي مرزق

فريق الطوارئ التابع للهلال الأحمر أثناء انتشال الجثامين في مرزق. (الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي)

أعلنت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، الأحد، أن فريق الطوارئ التابع للجمعية فرع مرزق «تمكن من انتشال 27 جثة من أماكن مختلفة بضواحي المدينة بعد ورود بلاغات من الجهات المعنية» بشأنها، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأوضحت الأمانة العامة للهلال الأحمر أن فريق الطوارئ نسق مع إدارة مستشفى مرزق العام والأجهزة الأمنية وجهاز الإسعاف وجرى نقل الجثامين وتسليمها لمستشفى المدينة جنوب غرب البلاد.

يشار إلى أن مدينة مرزق شهدت خلال الأيام الماضية مواجهات مسلحة بين قوات الجيش الوطني ومسلحين استمرت ايام قبل أن تعلن القيادة العامة للجيش السيطرة على المدينة.