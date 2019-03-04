جهاز الإسعاف يطالب وزارة الصحة بالتحقيق مع سائق «سيارة البصل»

سيارة الإسعاف المحملة بالبصل بعد توقيفها من قبل الأجهزة الأمنية. (فيسبوك)

أكد الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي أن الجهاز أحال «رسالة إلى وزارة الصحة» طلب فيها التحقيق مع سائق سيارة الإسعاف الذي قام بتحميلها بالبصل في منطقة غات جنوب غرب البلاد، بعد توقيف السيارة من قبل الجهات المنية في المنطقة أمس، وتداول صور الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال علي في تصريح إلى «بوابة الوسط» مساء اليوم الأحد، إن جهاز الإسعارف والطوارئ خاطب أيضا فرعه في منطقة غات لإيقاف سائق سيارة الإسعاف عن العمل إلى حين استيفاء التحقيقات معه.

وأوضح الناطق باسم جهاز الإسعاف والطواري أن سيارة الإسعاف التابعة لفرعه في غات «كانت في مهمة إسعافية لنقل حالة إلى مدينة سبها»، مؤكدا «أن ما حدث كان تصرف فردي» من سائق سيارة الإسعاف.

ونفى مكتب الإعلام بمستشفى غات العام من جهته تبعية سيارة الإسعاف له، وأكد أن المستشفى «لا تتبعه أي سيارات إسعاف» التي تتبع جهاز الإسعاف والطورائ بكافة مكاتبه الفرعية الموزع بمختلف مناطق البلاد.