جهاز الإسعاف يطالب وزارة الصحة بالتحقيق مع سائق «سيارة البصل»

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الإثنين 04 مارس 2019, 12:31 صباحا
سيارة الإسعاف المحملة بالبصل بعد توقيفها من قبل الأجهزة الأمنية. (فيسبوك)

أكد الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي أن الجهاز أحال «رسالة إلى وزارة الصحة» طلب فيها التحقيق مع سائق سيارة الإسعاف الذي قام بتحميلها بالبصل في منطقة غات جنوب غرب البلاد، بعد توقيف السيارة من قبل الجهات المنية في المنطقة أمس، وتداول صور الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال علي في تصريح إلى «بوابة الوسط» مساء اليوم الأحد، إن جهاز الإسعارف والطوارئ خاطب أيضا فرعه في منطقة غات لإيقاف سائق سيارة الإسعاف عن العمل إلى حين استيفاء التحقيقات معه.

وأوضح الناطق باسم جهاز الإسعاف والطواري أن سيارة الإسعاف التابعة لفرعه في غات «كانت في مهمة إسعافية لنقل حالة إلى مدينة سبها»، مؤكدا «أن ما حدث كان تصرف فردي» من سائق سيارة الإسعاف.

ونفى مكتب الإعلام بمستشفى غات العام من جهته تبعية سيارة الإسعاف له، وأكد أن المستشفى «لا تتبعه أي سيارات إسعاف» التي تتبع جهاز الإسعاف والطورائ بكافة مكاتبه الفرعية الموزع بمختلف مناطق البلاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - عندك دستور؟!
كاريكاتير
كاركاتير خيري - رالي المصالح في ليبيا
كاريكاتير
ليلة الأبطال: الزناد يسقط خصمه الكوبي بالقاضية في الجولة الرابعة
رياضة محلية
تحالف القوى الوطنية يطالب البعثة الأممية بإطلاع كـل الليبيين على «اتفاق أبوظبي»
ليبيا
لنقي يؤيد فرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية وتأجيل الانتخابات الرئاسية
ليبيا
حكم عربي يدير المباراة المصيرية بين ليبيا وجنوب أفريقيا
رياضة محلية
البنك الدولي: مليار شخص يعيشون من دون كهرباء
اقتصاد
فضيل بوعجيلة لـ«الوسط»: «خالتي مشهية» نجح لقربه من كل فئات المجتمع الليبي
ثقافة وفن
غسان سلامة لليبيين: دقت ساعة الحقيقة والخيار لكم
ليبيا
مناورات سياسية تساوم أرباب الأسر بورقة «الرقم الوطني»
ليبيا
نزار كعوان: نعرب عن ارتياحنا للمحادثات التي جرت بين السراج و حفتر
ليبيا
«قرار النقاب» يخلق جدلا مجتمعياً ويثير مطالب لإصلاح التعليم
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب تأخر تشغيل محرك السيارة صباحًا