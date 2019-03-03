آمر منطقة طبرق العسكرية يتفقد منفذ أمساعد البري

جولة اللواء هاشم بورقعة بمنفذ أمساعد البري. (الإنترنت)

تفقد آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء هاشم بورقعة، منفذ أمساعد البري للإطلاع على الوضع الأمني ومدى فعالية الأجهزة الأمنية العاملة بالمنفذ لأداء المهام الأمنية الموكولة لها.

وبحسب صفحة منفذ أمساعد البري على «فيسبوك» فإن اللواء هاشم بورقعة تفقد مرافق المنفذ رفقة عدد من ضباط منطقة طبرق العسكرية والاستخبارات العسكرية والبحث الجنائي، موضحا أن الزيارة استهدفت التعرف عن قرب على كيفية «مراقبة الحدود وسير العمل داخل المنفذ».

وشدد آمر منطقة طبرق العسكرية على المسؤولين بالمنفذ بضرورة منع دخول الهجرة غير الشرعية عبر منفذ أمساعد البري وتسيير الدوريات الصحراوية لضبط المتسللين والمهربين، كما أكد على ضرورة ضبط الحدود وفرض السيطرة المحكمة عليها وفرض هيبة الدولة.

واختتمت اللواء هاشم بورقعة الزيارة بتفقد مركز شرطة قصر الجدي ومركز شرطة القعرة والتي تعد من المراكز الأمنية المهمة شرق بلدية طبرق.