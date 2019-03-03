شركة البريقة تعلن إرسال قافلة وقود جديدة إلى مناطق الجنوب

شاحنات نقل الوقود في مستودع شركة البريقة. (الإنترنت)

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، عن إرسال قافلة وقود جديدة اليوم الأحد، إلى مناطق جنوب البلاد، محملة بحوالي مليون و30 ألف لتر من بنزين السيارات وحوالي 468 ألف لتر من وقود الديزل، وهي القافلة الثانية التي تعلن عنها الشركة في غضون يومين.

وقالت الشركة في بيان نشرته عبر صفحتها لعى «فيسبوك» إن «هذه الإمدادات اليومية تأتي من منطلق حرص المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لإيصال المحروقات إلى الجنوب بشكل مستمر ويومي ولتباع للمواطن بالسعر الرسمي».

وجددت الشركة مناشدتها للمواطنين في مختلف المناطق وخصوصا الجنوب الإبلاغ عن أي مخالفات ترصد عن طريق التواصل مع الصفحة الرسمية لشركة البريقة على فيسبوك، أو من خلال الاتصال بالرقم المخصص للبلاغات والمعلن عنه بصفحة شركة البريقة.

وأكدت شركة البريقة لتسويق النفط أنها مستمرة في نشر جداول الكميات المسلمة إلى المحطات الشرعية بمناطق الجنوب على صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» بشكل يومي.