«صحة الوفاق» تطالب بسحب عقار طبي من الصيدليات

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الأحد 03 مارس 2019, 09:20 مساء

أصدر مدير إدارة الصيدلة والمعدات الطبية بوزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني، خالد مهرج عيسى، اليوم الأحد، تعميمًا طالب فيه القطاعين العام والخاص بضرورة سحب عقار (Sedofan Syrup) من الصيدليات.

ونقل مكتب الإعلام بوزارة الصحة عن عيسى قوله «إن وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية قد طالبت بسحب العقار من الأسواق العالمية وتعليق تسجيله؛ لأمر يتعلق بنسبة المادة الفعالة (Triprolidine hydrochloride) حيث أنها أقل من المواصفات المعتمدة».

ونصحت وزارة الصحة جميع مستخدمي الدواء بالتوقف عن استخدامه وضرورة مراجعة الطبيب لوصف دواء بديل. ودعت جميع الصيدليات إلى التوقف عن صرف المنتج المذكور وإعادته للمورد لسحبه من القطاعين العام والخاص.

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