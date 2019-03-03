تعرض مقسم الاتصالات الأرضية بمنطقة الفقهاء في بني وليد للتخريب

مقسم الاتصالات الأرضية الذي تعرض للتخريب في بني وليد. (الإنترنت)

أكد مصدر بشركة هاتف ليبيا في بني وليد لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأحد، تعرض مقسم الاتصالات الأرضية بمنطقة الفقهاء في المدينة لعملية تخريب وتكسير وإزالته من مكانه الخاص.

وقال المصدر إن المخربين قاموا بإزالة المقسم بغرض نقله من مكانه وسرقته ولكن سرعان ما توجه فريق هندسي من شركة هاتف ليبيا إلى مكان المقسم ومعاينة عملية التخريب.

وذكر المصدر أن الفريق الهندسي اضطر إلى نقل مقسم الاتصالات الرضية بمنطقة الفقهاء إلى مقر شركة هاتف ليبيا في بني وليد للحفاظ عليه.

وأوضح المصدر أن المخربين استغلوا فترة الليل وعدم وجود حراسات على المقسم وقاموا بتخريبه لغرض السرقة، مؤكدا أن الشركة تواصلت مع الجهات الأمنية للتعرف والقبض على الفاعلين.