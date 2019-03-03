سلامة يطلع أعضاء من مجلس الدولة على آخر تطورات العملية السياسية

سلامة يتوسط أعضاء مجلس الدولة. (البعثة الأممية)

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن رئيسها غسان سلامة التقى اليوم الأحد، مع النائب الثاني لرئيس مجلس الأعلى للدولة فوزي عقاب ومجموعة من رؤساء اللجان بالمجلس في طرابلس، و«أطلعهم على آخر التطورات في العملية السياسية في ليبيا».

وأضافت البعثة الأممية في تغريدة عبر حسابها على موقع «تويتر» أن اللقاء الذي حضرته نائبة رئيس البعثة للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، جرى خلاله «تبادل المقترحات حول سبل الدفع بالعملية السياسية قدماً».

ويأتي اللقاء بعد أيام من الاجتماع الذي عقد في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي شارك فيه المبعوث الأممي وجمع كلا من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر.