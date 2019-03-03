سلامة يطلع أعضاء من مجلس الدولة على آخر تطورات العملية السياسية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 مارس 2019, 06:23 مساء
سلامة يتوسط أعضاء مجلس الدولة. (البعثة الأممية)

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن رئيسها غسان سلامة التقى اليوم الأحد، مع النائب الثاني لرئيس مجلس الأعلى للدولة فوزي عقاب ومجموعة من رؤساء اللجان بالمجلس في طرابلس، و«أطلعهم على آخر التطورات في العملية السياسية في ليبيا».

وأضافت البعثة الأممية في تغريدة عبر حسابها على موقع «تويتر» أن اللقاء الذي حضرته نائبة رئيس البعثة للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، جرى خلاله «تبادل المقترحات حول سبل الدفع بالعملية السياسية قدماً».

ويأتي اللقاء بعد أيام من الاجتماع الذي عقد في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي شارك فيه المبعوث الأممي وجمع كلا من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - رالي المصالح في ليبيا
كاريكاتير
تحالف القوى الوطنية يطالب البعثة الأممية بإطلاع كـل الليبيين على «اتفاق أبوظبي»
ليبيا
حكم عربي يدير المباراة المصيرية بين ليبيا وجنوب أفريقيا
رياضة محلية
البنك الدولي: مليار شخص يعيشون من دون كهرباء
اقتصاد
الزناد يستعين بوالده قبل نزاله مع الكوبي
رياضة محلية
غسان سلامة لليبيين: دقت ساعة الحقيقة والخيار لكم
ليبيا
مناورات سياسية تساوم أرباب الأسر بورقة «الرقم الوطني»
ليبيا
نزار كعوان: نعرب عن ارتياحنا للمحادثات التي جرت بين السراج و حفتر
ليبيا
«قرار النقاب» يخلق جدلا مجتمعياً ويثير مطالب لإصلاح التعليم
ليبيا
مجلس الأمن: تنظيم مؤتمر وطني وانتخابات ناجحة في ليبيا «أمر مهم» لدعم العملية ...
ليبيا
انتقادات لقرار «الرئاسي» إعفاء «الاعتمادات» القديمة من الرسوم الجمركية
ليبيا
«جريدة الوسط»: لقاء السراج - حفتر في أبوظبي خطوة اختبارية نحو تقاسم السلطة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب تأخر تشغيل محرك السيارة صباحًا