«داخلية الوفاق» تبحث مع مسؤولي البعثة الأممية تأمين الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 مارس 2019, 06:11 مساء
اجتماع مسؤولو وزارة الداخلية والبعثة الأممية لمناقشة تأمين الانتخابات. (وزارة الداخلية)

عقد بمقر وزارة الداخلية في العاصمة طرابلس، اليوم الأحد، اجتماع بين مسوؤلين من الوزارة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمناقشة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وسبل تأمينها، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وترأس الاجتماع وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عميد خالد مازن وضم المنسق العام لشؤون الانتخابات ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومندوب المبعوث الأممي لدى ليبيا، وبحضور مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية، ومدير إدارة الانتخابات بالإدارة، وأعضاء من الإدارة العامة للعمليات الأمنية، ومستشاري بعثة الأمم المتحدة وإدارة المشروع الإنمائي المشترك.

وقالت وزارة الداخلية «تم خلال الاجتماع مناقشة تأمين الاستحقاقات الانتخابية التي أوكلت لوزارة الداخلية بتأمينها».

وأضافت أن وكيل الوزارة عميد خالد مازن «أكد على أهمية تأمين الانتخابات عن طريق الجهات المكلفة والمختصة بالتنفيذ، مشيراً بأن الاستحقاقات تعتبر مفردة من مفردات الأمن الشامل الذي تتطلع وزارة الداخلية إلى تحقيقه.

وأوضح مدير إدارة الانتخابات بالإدارة العامة للعمليات الأمنية أنه تم الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة مع اللجنة المركزية الفنية بشأن عقد ورشة عمل حول تأمين الانتخابات والمزمع عقدها في منتصف هذا الشهر» وفق وزارة الداخلية.

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