«كهرباء طبرق» تستعد لاستقبال شركة «ميتكا» اليونانية لإنشاء المحطة الغازية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 03 مارس 2019, 05:46 مساء
اجتماع المسؤولين ببلدية طبرق للتحضير لاستقبال الشركة المنفذة لمشروع محطة الكهرباء. (الإنرتنت)

بدأت الشركة العامة للكهرباء في طبرق بالتنسيق مع المجلس التسييري للبلدية في التحضير لاستقبال شركة «ميتيكا» اليونانية التي ستقوم بإنشاء وتركيب محطة كهرباء غازية بالمدينة بقدرة إنتاجية 740 ميغا وات.

وقال مدير إدارة الإعلام ببلدية طبرق صلاح فؤاد لـ«بوابة الوسط» إن المجلس التسييري للبلدية عقد اليوم الأحد، اجتماعا مع مسؤولي شركة الكهرباء والأجهزة الأمنية لبحث التحضيرات اللازمة لاستقبال الشركة المنفذة لمشروع المحطة الغازية في المدينة.

وأوضح فؤاد أن محطة الكهرباء الغازية الجديدة تضم خمس وحدات توليد، وخصص لإنشائها قطعة أرض من قبل اللجنة المختصة تمهيدا لاستقبال معدات الشركة وفريق التركيب منتصف شهر أبريل المقبل.

وأضاف فؤاد أن رئيس المجلس التسييري للبلدية ومدير أمن طبرق وكافة الأجهزة الأمنية «سيوفرون مناخا مناسبا لعمل الشركة وسيعملون على تأمينها وحمايتها خلال فترة عملها طيلة 15 شهرا»، منوها إلى أنه «من المتوقع دخول الوحدة الأولى من المحطة للعمل في شهر نوفمبر من العام الجاري بقدرة 150 ميغا».

وكانت الشركة العامة للكهرباء برئاسة المهندس عبدالمجيد حمزة وقعت في 27 سبتمبر 2017، عقد تنفيذ مشروع محطة طبرق الغازية لتوليد الكهرباء مع شركة «METKA» اليونانية، بقدرة إنتاجية تفوق الـ 700 ميغاوات وبقيمة إجمالية تقدَّر بنحو 500 مليون دينار ليبي.

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