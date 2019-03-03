«صوفيا» تعلن عن دورتين إضافيتين لخفر السواحل الليبي

بروكسل - بوابة الوسط: علي أوحيدة | الأحد 03 مارس 2019, 03:40 مساء
زوارق إيطالية لتدريب خفر السواحل الليبي. (فرانس برس)

أعلنت قيادة عملية صوفيا الأوروبية لمكافحة الاتجار بالبشر في البحر الأبيض المتوسط البدء في دورتي تدريب جديدتين لخفر السواحل الليبي في مل من سبليت (كرواتيا) وسودة (كريت).

وقال مصدر في المفوضية الأوروبية إلى «بوابة الوسط» «مع نهاية هذه الأنشطة التدريبية الجديدة، يكون أكثر من 355 من ضباط حرس السواحل والبحرية الليبية تقلوا تدريبًا مباشرًا في أوروبا».

وتم إطلاق دورة أساسية للغوص البحري يوم الإثنين الماضي في مركز تدريب البحرية الكرواتية في سبليت (كرواتيا)، ومن المقرر أن تنتهي الدورة في 29 مارس 2019. ويتلقى سبعة مرشحين اختارتهم السلطات الليبية المختصة تدريبات متقدمة بعد أن خضعوا لعملية فحص أجريت على مراحل مختلفة.

وتقدم الدورة التي تنظمها البحرية الكرواتية المعرفة والتدريب حول إجراءات الغوص والتقنيات الخاصة المتعلقة بأفراد حرس السواحل والبحرية.

وتم إطلاق دورة تدريبية ثانية يوم الخميس الماضي في مركز التدريب العملي لـ«ناتو» (NMIOTC) في سودا بجزيرة كريت، مع التركيز على الزيارات الميدانية والبحث عن السفن وضبطها، وتم اختيار 25 متدربًا ليبيًا لهذه الدورة، والتي ستستمر حتى 15 مارس.

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