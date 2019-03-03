سقوط تاجر الترامادول في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 مارس 2019, 03:12 مساء
جانب من المضبوطات مع تاجر المخدرات. (مديرية أمن بنغازي)

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأحد، ضبط تاجر مخدرات بحوزته 40 شريط قرص مخدر «ترامادول» وكمية من المواد المخدرة.

وحسب الصفحة الرسمية للمديرية، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فقد اعترف التاجر بما نسب إليه، مشيرة إلى إحالته إلى النيابة العامة.

ووصفت المديرية هذه العملية بأنها «واحدة من أقوى الضربات الأمنية ضد تجار المخدرات»، مشيرة إلى أنها جاءت بعد ورود معلومات إلى وحدة التحريات عن شخص يتاجر بأقراص الحبوب المخدرة.

وأعلنت مديرية أمن بنغازي، في وقت سابق اليوم، ضبط مصنع كحول يحتوي على كمية هائلة تقدر بأكثر من 8000 لتر كحول

 

جانب من المضبوطات مع تاجر المخدرات. (مديرية أمن بنغازي)
جانب من المضبوطات مع تاجر المخدرات. (مديرية أمن بنغازي)
جانب من المضبوطات مع تاجر المخدرات. (مديرية أمن بنغازي)
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