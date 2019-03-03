وزير الزراعة المفوض يتعهد بدعم للشرطة الزراعية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 مارس 2019, 03:01 مساء
وزير الزراعة المفوض خلال اجتماع مع رؤساء فروع جهاز الشرطة الزراعية في انحاء ليبيا. (وال)

تعهد وزير الزراعة بحكومة الوفاق، الدكتور أبوبكر المنصوري، اليوم الأحد بالعمل على توفير كل الإمكانات المتاحة للدفع بعمل جهاز الشرطة الزراعية بما يساعده على تطبيق قانون حماية الأراضي الزراعية.

ودعا خلال الاجتماع الأول لرؤساء فروع جهاز الشرطة الزراعية في أنحاء ليبيا الذي عقد بمقر الجهاز بطرابلس، إلى تفعيل العمل في كل المراكز والفروع والعمل والمجاهرة بروح الجماعة سواء رجال شرطة أو مفتشين زراعيين أو غير ها من التخصصات.

وطالب وزير الزراعة في كلمته بفتح قنوات للتواصل بين المواطن ورجال الشرطة الزراعية بما يفضي إلى حماية كل شبر من الأراضي الزراعية ومراقبة الغابات والتصدي لمحاولات الانتشار الواسع للكتل الأسمنتية التي تستهدف مستقبل الأجيال القادمة في مجال الغذاء.

وأكد ضرورة إعادة النظر في القرارات الخاصة بالتفتيش الزراعي، ورفعها من قرارات إلى قوانين بما يتماشى والتشريعات المعمول بها في الدولة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حكم عربي يدير المباراة المصيرية بين ليبيا وجنوب أفريقيا
رياضة محلية
البنك الدولي: مليار شخص يعيشون من دون كهرباء
اقتصاد
الزناد يستعين بوالده قبل نزاله مع الكوبي
رياضة محلية
غسان سلامة لليبيين: دقت ساعة الحقيقة والخيار لكم
ليبيا
مناورات سياسية تساوم أرباب الأسر بورقة «الرقم الوطني»
ليبيا
نزار كعوان: نعرب عن ارتياحنا للمحادثات التي جرت بين السراج و حفتر
ليبيا
«قرار النقاب» يخلق جدلا مجتمعياً ويثير مطالب لإصلاح التعليم
ليبيا
مجلس الأمن: تنظيم مؤتمر وطني وانتخابات ناجحة في ليبيا «أمر مهم» لدعم العملية ...
ليبيا
انتقادات لقرار «الرئاسي» إعفاء «الاعتمادات» القديمة من الرسوم الجمركية
ليبيا
«جريدة الوسط»: لقاء السراج - حفتر في أبوظبي خطوة اختبارية نحو تقاسم السلطة
ليبيا
جوزيبي كونتي: السراج وحفتر قبلا بإنشاء مجلس أمن وطني مشترك للقوات المسلحة
ليبيا
العدد 171: لقاء السراج - حفتر في أبوظبي وجدل مجتمعي حول قرار «النقاب»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب تأخر تشغيل محرك السيارة صباحًا