وزير الزراعة المفوض يتعهد بدعم للشرطة الزراعية

وزير الزراعة المفوض خلال اجتماع مع رؤساء فروع جهاز الشرطة الزراعية في انحاء ليبيا. (وال)

تعهد وزير الزراعة بحكومة الوفاق، الدكتور أبوبكر المنصوري، اليوم الأحد بالعمل على توفير كل الإمكانات المتاحة للدفع بعمل جهاز الشرطة الزراعية بما يساعده على تطبيق قانون حماية الأراضي الزراعية.

ودعا خلال الاجتماع الأول لرؤساء فروع جهاز الشرطة الزراعية في أنحاء ليبيا الذي عقد بمقر الجهاز بطرابلس، إلى تفعيل العمل في كل المراكز والفروع والعمل والمجاهرة بروح الجماعة سواء رجال شرطة أو مفتشين زراعيين أو غير ها من التخصصات.

وطالب وزير الزراعة في كلمته بفتح قنوات للتواصل بين المواطن ورجال الشرطة الزراعية بما يفضي إلى حماية كل شبر من الأراضي الزراعية ومراقبة الغابات والتصدي لمحاولات الانتشار الواسع للكتل الأسمنتية التي تستهدف مستقبل الأجيال القادمة في مجال الغذاء.

وأكد ضرورة إعادة النظر في القرارات الخاصة بالتفتيش الزراعي، ورفعها من قرارات إلى قوانين بما يتماشى والتشريعات المعمول بها في الدولة.