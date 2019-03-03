عميد بلدية سرت يبحث إجراءات توزيع منحة الـ500 دولار

عميد بلدية سرت ورئيس مكتب السجل المدني. (بلدية سرت)

بحث عميد بلدية سرت، مختار المعداني، مع العقيد يوسف العصلب رئيس مكتب السجل المدني بسرت إجراءات توزيع منحة الـ500 دولار المخصصة لأرباب الأسر.

وقال الناطق الإعلامي باسم المجلس البلدي لـ«بوابة الوسط» إن الاجتماع تناول الدعم المقدم من البلدية إلى السجل المدني، ومدى فاعليته في تقديم الخدمة للمواطنين.

من جهته أشار عميد البلدية إلى ضروره تواجد الموظفين وكامل الطاقم الإداري بمقار عملهم للبدء في منح الوضع العائلي لصرف منحة تكملة العام 2018، وأيضًا تناول الاجتماع التسريع بافتتاح مكاتب الإصدار المستحدث لرفع المعاناه عن المواطنين.

