«الليبية للحديد» و«روترداين» توقعان عقد صيانة الوحدة الأولى بمحطة الكهرباء والتحلية

جانب من توقيع العقد اليوم الأحد 3 مارس 2019. (صفحة الشركة الليبية للحديد والصلب على فيسبوك)

وقعت الشركة الليبية للحديد والصلب صباح اليوم الأحد، عقداً مع شركة «روترداين» الهندية لاستكمال مشروع صيانة الوحدة الأولى بمحطة الكهرباء والتحلية وذلك بعد توقفها لمدة طويلة.

وقالت الشركة في بيان بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الشروع في العمل سيبدأ في الفترة المقبلة تصل مدة التنفيذ إلى تسعة أشهر. حضر مراسم التوقيع رئيس مجلس الإدارة وعدد من الأعضاء ومندوبين عن الشركة الهندية.

يذكر أن شركة «روترداين» من الشركات الهندية المتخصصة في صيانة محطات الكهرباء والتحلية، وهي أيضاً متخصصة في صناعة قطع الغيار، وتحصلت على جائزة أفضل شركة مصنعة لعام 2018 على مستوى الهند.