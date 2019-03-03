«الليبية للحديد» و«روترداين» توقعان عقد صيانة الوحدة الأولى بمحطة الكهرباء والتحلية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 مارس 2019, 01:50 مساء
جانب من توقيع العقد اليوم الأحد 3 مارس 2019. (صفحة الشركة الليبية للحديد والصلب على فيسبوك)

وقعت الشركة الليبية للحديد والصلب صباح اليوم الأحد، عقداً مع شركة «روترداين» الهندية لاستكمال مشروع صيانة الوحدة الأولى بمحطة الكهرباء والتحلية وذلك بعد توقفها لمدة طويلة.

وقالت الشركة في بيان بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الشروع في العمل سيبدأ في الفترة المقبلة تصل مدة التنفيذ إلى تسعة أشهر. حضر مراسم التوقيع رئيس مجلس الإدارة وعدد من الأعضاء ومندوبين عن الشركة الهندية.

يذكر أن شركة «روترداين» من الشركات الهندية المتخصصة في صيانة محطات الكهرباء والتحلية، وهي أيضاً متخصصة في صناعة قطع الغيار، وتحصلت على جائزة أفضل شركة مصنعة لعام 2018 على مستوى الهند.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حكم عربي يدير المباراة المصيرية بين ليبيا وجنوب أفريقيا
رياضة محلية
البنك الدولي: مليار شخص يعيشون من دون كهرباء
اقتصاد
الزناد يستعين بوالده قبل نزاله مع الكوبي
رياضة محلية
غسان سلامة لليبيين: دقت ساعة الحقيقة والخيار لكم
ليبيا
مناورات سياسية تساوم أرباب الأسر بورقة «الرقم الوطني»
ليبيا
نزار كعوان: نعرب عن ارتياحنا للمحادثات التي جرت بين السراج و حفتر
ليبيا
«قرار النقاب» يخلق جدلا مجتمعياً ويثير مطالب لإصلاح التعليم
ليبيا
مجلس الأمن: تنظيم مؤتمر وطني وانتخابات ناجحة في ليبيا «أمر مهم» لدعم العملية ...
ليبيا
انتقادات لقرار «الرئاسي» إعفاء «الاعتمادات» القديمة من الرسوم الجمركية
ليبيا
«جريدة الوسط»: لقاء السراج - حفتر في أبوظبي خطوة اختبارية نحو تقاسم السلطة
ليبيا
جوزيبي كونتي: السراج وحفتر قبلا بإنشاء مجلس أمن وطني مشترك للقوات المسلحة
ليبيا
العدد 171: لقاء السراج - حفتر في أبوظبي وجدل مجتمعي حول قرار «النقاب»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب تأخر تشغيل محرك السيارة صباحًا