حملة لزراعة 30 ألف شجرة في سرت

من إحدى حملات التشجير في سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

انطلقت حملة التشجير في سرت، أمس السبت، لزراعة 30 ألف شجرة، التي يشرف عليها مكتب قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، بالتعاون مع جهاز استثمار مياه النهر الصناعي.

وقال مسؤول قطاع الزراعة بسرت، المهندس نوري الفقي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الحملة نُظِّمت تحت شعار «ازرعوا فالزراعة حياة»، واستهدفت المناطق شرق المدينة والمجاورة لمسارات خطوط النهر الصناعي بطريق سرت أبوزاهية.

وشارك في المرحلة الأولى من الحملة، التي تتواصل لمدة أسبوع، موظفو مكتب قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، وجهاز استثمار مياه النهر الصناعي، بحضور مديري الأجهزة والإدارات، حيث غرسوا المئات من أشجار الصنوبر والأثل وغيرها من أشجار الغابات.