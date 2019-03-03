البحر مضطرب غدًا في الخمس وأمطار متفرقة على مناطق الجبل الأخضر

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية غربية إلى شمالية غربية (شرش) على ساحل الخمس، تصل سرعتها إلى 25 عقدة غدًا الإثنين.

وجاء في نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن البحر خفيف الموج، لكنه مضطرب صباح اليوم الأحد على الساحل الممتد من بنغازي إلى شحات، ومن المتوقع غدًا الإثنين، سقوط أمطار متفرقة على مناطق الجبل الأخضر، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

الساحل من رأس جدير إلى سرت

ـ السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة غدًا الإثنين، على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت.

ـ الرياح شمالية غربية بوجه عام، وتكون غربية صباح غدٍ الإثنين على ساحل الخمس، وتتراوح سرعتها ما بين 5 إلى 20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة غدًا على ساحل الخمس.

ـ البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، والرؤية جيدة، ودرجة حرارة سطح البحر ما بين 14 ـ 15 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق

ـ تتكاثر السحب، اليوم الأحد، على مناطق الجبل الأخضر مع سقوط أمطار متفرقة غدًا الإثنين، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا.

ـ الرياح شمالية غربية، وتصل سرعتها ما بين 5 إلى 20 عقدة وارتفاع الموج يتراوح بين متر ومترين ويصل صباح اليوم إلى 2.5 متر على الساحل الممتد من بنغازي إلى شحات.

ـ الرؤية جيدة إلى متوسطة في الصباح الباكر على طول الساحل، وذلك لاحتمالية ظهور ضباب خفيف، ودرجة حرارة سطح البحر ما بين 14 إلى 15 درجة مئوية.