أسعار صرف العملات في «الموازية» مع بدء صرف مخصصات أرباب الأسر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 مارس 2019, 12:02 مساء

استقر سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي، اليوم الأحد، في السوق الموازية، في حين تراجع اليورو والجنيه الإسترليني مع بدء صرف مخصصات أرباب الأسر بالنقد الأجنبي بواقع 500 دولار المستحقة عن العام الماضي اعتبارًا من اليوم الأحد.

وحافظت العملة الأميركية على مستوى 4.14 دينار محافظًا على المستوى الذي سجله أمس، حسب صفحات ومتداولين بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». ويترقب المواطنون تنفيذ قرار المصرف المركزي لإكمال صرف مخصصات أرباب الأسر بالنقد الأجنبي.

على صعيد متصل، انخفض اليورو والجنيه الإسترليني بفارق 6 و3 قروش على الترتيب، إذ سجلت العملة الأوروبية الموحدة 4.68 دينار، مقارنة بـ4.74 دينار أمس، والعملة البريطانية 5.32 دينار، مقابل 5.35 دينار أمس.

أما الليرة التركية فقد استقرت عند 0.77 دينار، كذلك انخفض الدينار التونسي بفارق قرش واحد إلى 1.31 دينار مقارنة بـ1.32 دينار أمس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حكم عربي يدير المباراة المصيرية بين ليبيا وجنوب أفريقيا
رياضة محلية
البنك الدولي: مليار شخص يعيشون من دون كهرباء
اقتصاد
الزناد يستعين بوالده قبل نزاله مع الكوبي
رياضة محلية
غسان سلامة لليبيين: دقت ساعة الحقيقة والخيار لكم
ليبيا
مناورات سياسية تساوم أرباب الأسر بورقة «الرقم الوطني»
ليبيا
نزار كعوان: نعرب عن ارتياحنا للمحادثات التي جرت بين السراج و حفتر
ليبيا
«قرار النقاب» يخلق جدلا مجتمعياً ويثير مطالب لإصلاح التعليم
ليبيا
مجلس الأمن: تنظيم مؤتمر وطني وانتخابات ناجحة في ليبيا «أمر مهم» لدعم العملية ...
ليبيا
انتقادات لقرار «الرئاسي» إعفاء «الاعتمادات» القديمة من الرسوم الجمركية
ليبيا
«جريدة الوسط»: لقاء السراج - حفتر في أبوظبي خطوة اختبارية نحو تقاسم السلطة
ليبيا
جوزيبي كونتي: السراج وحفتر قبلا بإنشاء مجلس أمن وطني مشترك للقوات المسلحة
ليبيا
العدد 171: لقاء السراج - حفتر في أبوظبي وجدل مجتمعي حول قرار «النقاب»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب تأخر تشغيل محرك السيارة صباحًا