أسعار صرف العملات في «الموازية» مع بدء صرف مخصصات أرباب الأسر

استقر سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي، اليوم الأحد، في السوق الموازية، في حين تراجع اليورو والجنيه الإسترليني مع بدء صرف مخصصات أرباب الأسر بالنقد الأجنبي بواقع 500 دولار المستحقة عن العام الماضي اعتبارًا من اليوم الأحد.

وحافظت العملة الأميركية على مستوى 4.14 دينار محافظًا على المستوى الذي سجله أمس، حسب صفحات ومتداولين بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». ويترقب المواطنون تنفيذ قرار المصرف المركزي لإكمال صرف مخصصات أرباب الأسر بالنقد الأجنبي.

على صعيد متصل، انخفض اليورو والجنيه الإسترليني بفارق 6 و3 قروش على الترتيب، إذ سجلت العملة الأوروبية الموحدة 4.68 دينار، مقارنة بـ4.74 دينار أمس، والعملة البريطانية 5.32 دينار، مقابل 5.35 دينار أمس.

أما الليرة التركية فقد استقرت عند 0.77 دينار، كذلك انخفض الدينار التونسي بفارق قرش واحد إلى 1.31 دينار مقارنة بـ1.32 دينار أمس.