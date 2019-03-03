حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد (3 مارس)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن يبقى الطقس مستقرًا على أغلب مناطق البلاد نتيجة تأثير امتداد المرتفع الجوي.

وذكرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز أن درجات الحرارة القصوى على أغلب مناطق الشمال تتراوح بين 15 و21 درجة مئوية، وعلى أغلب مناطق الوسط والجنوب بين 22 و25 درجة مئوية.

وتتأثر أغلب مناطق الشمال الشرقي وبعض مناطق الخليج اعتبارًا من يوم غد بامتداد منخفض جوي يتحرك شرق المتوسط، مدعومًا بتبريد في طبقات الجو العليا ينتج منه تكاثر للسحب مع سقوط أمطار متفرقة، حسب النشرة.

وتوقع المركز أن تكون جيدة على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر تصحبها أحيانًا خلايا من السحب الرعدية، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة تسجل ارتفاعًا طفيفًا وتدريجيًا على أغلب مناطق البلاد بداية من يوم الثلاثاء.