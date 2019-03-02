انفجار أسطوانة غاز يودي بحياة مواطن وإصابة زوجته وبناته الخمس في بنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | السبت 02 مارس 2019, 10:25 مساء
صورة متداولة لموقع الحادث بالفعكات. (فيسبوك)

لقي المواطن مفتاح عبدالله محمد المغربي (50 عامًا) مصرعه وأُصيبت زوجته وبناته الخمس، جراء انفجار أسطوانة غاز طهي بمحل إقامتهم في منطقة الفعكات، أحد الأحياء الغربية لمدينة بنغازي شرق البلاد.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، فاديا البرغثي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، إن السيدة مسعودة مفتاح إبراهيم العماري (43 عامًا) أُصيبت بحروق إصابات متوسطة، بينما أُصيبت بناتها حواء (19 عامًا) وسجي وشقيقتها التؤأم رغد (11 عامًا)، ولامار (8 أعوام) وفاطمة (6 أعوام)، ويقبعن في غرفة عناية الحروق.

وأوضحت البرغثي، أنه بحسب رواية المسعفين والمصابين فإنه بعد انفجار أسطوانة غاز الطهي، انهار جدار المنزل بسبب قوة الانفجار وأُصيب المغربي بإصابات بلغية بعد وقوع جزء من الجدار عليه وتعرض للإصابات بالحروق، ما أدى إلى وفاته فورًا، حيث تم التحفظ على جثمانه في قسم المشرحة البشرية لعرضه على الطب الشرعي، بينما تتلقى الزوجة والبنات الخدمات الصحية والرعاية اللازمة بالمستشفى.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حكم عربي يدير المباراة المصيرية بين ليبيا وجنوب أفريقيا
رياضة محلية
مصادر طبية: بوتفليقة في وضع صحي حرج جدًّا يحول دون إجراء عملية جراحية ضرورية
عربى
الزناد يستعين بوالده قبل نزاله مع الكوبي
رياضة محلية
غسان سلامة لليبيين: دقت ساعة الحقيقة والخيار لكم
ليبيا
مناورات سياسية تساوم أرباب الأسر بورقة «الرقم الوطني»
ليبيا
نزار كعوان: نعرب عن ارتياحنا للمحادثات التي جرت بين السراج و حفتر
ليبيا
«قرار النقاب» يخلق جدلا مجتمعياً ويثير مطالب لإصلاح التعليم
ليبيا
مجلس الأمن: تنظيم مؤتمر وطني وانتخابات ناجحة في ليبيا «أمر مهم» لدعم العملية ...
ليبيا
انتقادات لقرار «الرئاسي» إعفاء «الاعتمادات» القديمة من الرسوم الجمركية
ليبيا
«جريدة الوسط»: لقاء السراج - حفتر في أبوظبي خطوة اختبارية نحو تقاسم السلطة
ليبيا
جوزيبي كونتي: السراج وحفتر قبلا بإنشاء مجلس أمن وطني مشترك للقوات المسلحة
ليبيا
العدد 171: لقاء السراج - حفتر في أبوظبي وجدل مجتمعي حول قرار «النقاب»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نقص هذا العنصر ينذر بالإصابة بمرض السكري