انفجار أسطوانة غاز يودي بحياة مواطن وإصابة زوجته وبناته الخمس في بنغازي

صورة متداولة لموقع الحادث بالفعكات. (فيسبوك)

لقي المواطن مفتاح عبدالله محمد المغربي (50 عامًا) مصرعه وأُصيبت زوجته وبناته الخمس، جراء انفجار أسطوانة غاز طهي بمحل إقامتهم في منطقة الفعكات، أحد الأحياء الغربية لمدينة بنغازي شرق البلاد.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، فاديا البرغثي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، إن السيدة مسعودة مفتاح إبراهيم العماري (43 عامًا) أُصيبت بحروق إصابات متوسطة، بينما أُصيبت بناتها حواء (19 عامًا) وسجي وشقيقتها التؤأم رغد (11 عامًا)، ولامار (8 أعوام) وفاطمة (6 أعوام)، ويقبعن في غرفة عناية الحروق.

وأوضحت البرغثي، أنه بحسب رواية المسعفين والمصابين فإنه بعد انفجار أسطوانة غاز الطهي، انهار جدار المنزل بسبب قوة الانفجار وأُصيب المغربي بإصابات بلغية بعد وقوع جزء من الجدار عليه وتعرض للإصابات بالحروق، ما أدى إلى وفاته فورًا، حيث تم التحفظ على جثمانه في قسم المشرحة البشرية لعرضه على الطب الشرعي، بينما تتلقى الزوجة والبنات الخدمات الصحية والرعاية اللازمة بالمستشفى.