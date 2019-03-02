شركة البريقة تطلق قافلة وقود جديدة إلى مناطق الجنوب

شاحنات نقل الوقود المتجهة إلى مناطق الجنوب. (شركة البريقة لتسويق النفط)

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز أنها أطلقت قافلة وقود جديدة إلى مناطق جنوب البلاد، اليوم السبت، محملة بحوالي مليون لتر من بنزين السيارات وحوالي 500 ألف لتر من وقود الديزل وحوالي 40 طن من غاز الطهي المسال.

وأكدت الشركة في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»: «أنها ستواصل نشر جداول الكميات المسلمة إلى المحطات الشرعية بمناطق الجنوب على صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك بشكل يومي».

كما أكدت أنها والمؤسسة الوطنية للنفط تهدفان إلى أن «تصبح هذه القوافل إمدادات يومية لتصل إلى الجنوب بشكل متواصل وتباع للمواطن بالسعر الرسمي»، أثنت على مسؤوليها و«وجهاء الجنوب ومسئولي المناطق العسكرية والأمنية التى لم تتواني ولا لحظة في التعاون مع شركة البريقة لإيصال المحروقات إلى الجنوب».

وقال رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، عماد بن كورة: «لقد طرأ تحسن كبير على عمليات توزيع الوقود وتوفره بالمحطات واختفاء ظواهر الطوابير والمختنقات بمختلف المناطق مما يدل على الاستفادة من عمليات التوزيع داخل البلاد بشكل عملي».

وجدد بن كورة مناشدته لكافّة المواطنين في مختلف المناطق وخصوصا الجنوب «إلى الإبلاغ عن أي مخالفات ترصد في المحطات، وذلك إمّا من خلال إعلام رؤساء البلديات مباشرة أو بإبلاغ مسئولي المستودع أو عن طريق التواصل مع الصفحة الرسمية لشركة البريقة على موقع الفيسبوك.. أو من خلال الإتصال بالرقم المخصص للبلاغات والمعلن عنه بصفحة شركة البريقة».